تدريب 50 من كوادر التمريض بمستشفيات السويس.. إسعافات أولية وأمراض قلب

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، دورة تدريبة لكوادر التمريض بعدد من مستشفيات السويس، ضمن سلسلة الدورات المتخصصة الموجهة لتمريض مستشفيات السويس بأقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، وذلك من أجل الاهتام بمستوى طام التمريض، بما يصب في النهاية في صالح المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.

رعاية تمريضية وأخلاقيات المهنة

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية إقامة الدورة التؤ شهدت نجاحاً كبيراَ، وحققت الأهداف المرجوة منها، تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتمريض، برئاسة الدكتورة نيفين محمد.

وتضمن التدريب عدة محاور لدورة العناية، منها خطة الرعاية التمريضية، ورسم القلب والجهاز الدوري، وإنعاش القلب الرئوي، ونقل الدم وأمراض القلب، ومعايير الجودة، كما تم التدريب علي أخلاقيات المهنة والتواصل الجيد، وكيفية العناية بمريض على جهاز التنفس الصناعي، بجانب الطوارئ.

دورة تدريب الطوارئ

وأشار بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية، إلى أن فعاليات الدورة التدريبية التخصصية للتمريض أقيمت بمركز التدريب، وذلك لـ50 متدربا من مستشفيات السويس العام والحميات والصدر والعبور، وكانت ناجحة، وتضمنت الطوارئ بجانب العناية المركزة، والإسعافات الأولية، وأمراض القلب وعمليات الطوارئ، ورسم القلب وأدوية الطوارئ والأمصال، والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، والإنعاش القلبي الرئوي، ومهارات التواصل وأخلاقيات المهنة.

وحاضر في الدورة فريق عمل الإدارة المركزية للتمريض، والمكون من أماني فاروق، وياسمين سيد، ومصطفى صديق، وشوكت يسري، ومروة حسن.