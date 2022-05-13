زراعة أجهزة لتنظيم ضربات القلب لمسنين في الإسماعيلية

أعلنت إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي عن نجاح قسم القلب بالمستشفى في زراعة جهازين منظمين لضربات القلب لمريضين مسنين من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

بحسب ما صدرح الدكتور قطب السيد، مدير عام مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، عن زراعة الجهازين ونجاح العمليتين، وأن الحالتين في السبعينات من العمر.

الحالة الأولى

قال الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبي في الإسماعيلية، إن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا، يعاني من انسداد بالضفيرة الكهربية للقلب، وضعف واعتلال بعضلة القلب.

وأشار إلى أن إصاباته سببت له تباطؤ بضربات القلب وصل إلى 30 دقة في الدقيقة، وإعياء عام وضعف وإغماء متكرر، وتمكن الفريق الطبي من زراعة جهاز منظم دائم لضربات القلب ثنائي الشرفات للمريض.

الحالة الثانية

قال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الثانية لمريضة تبلغ من العمر 72 عامًا، وكان يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم وقلة بالمجهود وإغماء متكرر.

وأضاف أن ذلك جاء نتيجة انسداد وتكيسات بالضفيرة الكهربية للقلب، وتم زراعة جهاز منظم دائم لضربات القلب ثنائي الشرفات للمريضة بنجاح.

وأشار إلى أن الجراحتين أجراهما فريق متخصص من أمهر الأطباء الاستشاريين والإخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي بإشراف الدكتورة جميلة نصر، أستاذ ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور أحمد شبل جاب الله استشاري القلب والقسطرة، والدكتور محمد عز الرجال- استشاري القلب والقسطرة، والدكتور وسام الصاوي اخصائي القلب والقسطرة، والدكتور محمد سليمان مدير وحدة قسطرة القلب.

وأشار أن الجراحات تمت بمعاونة فريق متميز من التمريض والفنيين بالمجمع الطبى وهم عبد الرحمن غريب مشرف القسطرة، وحنان حمودة مشرفة القسطرة، وإسلام طلعت، وسناء هشام، ومحمد جمال، ومحمد المهدى - فنى الأشعة.