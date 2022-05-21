عاجل.. السيسي يصل إلى مقر افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر حفل افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، المقام على جانبى طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، إذ يقام الحفل بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة ووزراء الحكومة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة ووزراء الحكومة.

يذكر أنّ الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد زراعة 300 ألف فدان بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر» حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ معظم المحاصيل الاستراتيجية تزرع في المشروع منها بنجر السكر، والقمح في الشتاء أو الذرة، ما سيعمل على سد الفجوة الغذائية.