البابا تواضروس: الرئيس السيسي ظل يردد «لا تتألم» في لقاء رؤساء الكنائس

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الوفد المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط، قائلا إنَّه جرى تحديد معاد ليقابل الرئيس السيسي مع رؤساء كنائس الشرق الأوسط.

رسالة طمأنينة وقوة من الرئيس السيسي

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال لقاء خاص بثته صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، «كانت مقابلة طيبة جدا وفيها الروح الإنسانية اللطيفة وتفاعل الرئيس مع كل الحضور واتكلموا وعبروا عن مخاوفهم في بعض المناطق وإزاي الرئيس قدم رسالة طمأنينة لدرجة إنه كرر كلمة (لا تتألم) لما كان حد بيتكله وبيشكي حاجة فيقوله لا تتألم فيه صبر وفيه أمور بتتصلح بشوية وشوية».

وتابع: «كرر الكلمة دي وكأنها رسالة مخصوصة وبالصدفة الجميلة أنها جت مع الشعار (تشجعوا. أنا هو لا تخافوا)، فكانت مقابلة لطيفة جدا وروح الرئيس بثت شكلا من أشكال الطمأنينة والترحيب لكل رؤساء الكنائس اللي منهم أول مرة يجوا فيه مصر».

ولفت أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه مع رؤساء الكنائس على التعددية، وأنها تدل على القوة، فالمجتمع الذي يكون بشكل واحد ليس من علامة القوة، فأمريكا بها 200 جنسية والإمارات يعيش بها 200 جنسية ودولة لها صوت على مستوى العالم، وبالتالي التعددية سبب قوة.

التعددية شيء مهم حتى مع الذي لا يعتقد

وواصل: «التعددية شيء مهم، والتعددية حتى مع الذي لا يعتقد، يعني واحد معندهوش اعتقاد خلاص له علاقة بينه وبين خالقه وانتهينا، أنا كإنسان لا أتدخل، ورسائل الرئيس بها طمأنينة وقوية وكلنا خرجنا من اللقاء فرحانين».

ولفت أن أجهزة كثيرة في مصر ووزارات اهتمت برعاية هذا اللقاء بصورة أبهرته شخصيا، فالأجهزة الأمنية سهلت من وصول الوفود بشكل يسير خاصة أنهم أتوا من 30 دولة.