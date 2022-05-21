غادة إبراهيم: المنتج محسن علم الدين بالعناية المركزة ولن يستطع توديع سمير صبري

حرصت الفنانة غادة إبراهيم، على التواجد في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وذلك للصلاة على الفنان الكبير سمير صبري وإلقاء نظرة الوداع عليه قبل تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وخلال تواجد الفنانة غادة إبراهيم في صلاة الجنازة كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تواجد المنتج محسن علم الدين في العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، وأنه لن يتمكن من توديع صديقه الفنان الكبير سمير صبري، حيث قالت: «بكلم محسن علم الدين امبارح صاحبة الأنتيم، بنته قالتلي في العناية المركزة تعبان، مش هيعرف يودعه ولا يشوفه».

غادة إبراهيم تتحدث عن سمير صبري

وكشفت غادة أنها كانت قد تواصلت مع الفنان سمير صبري أثناء تواجده في المستشفى مؤخرا، وتعرضه لوعكة صحية واطمأنت عليه وكان بصحة جيدة قائلة: «ربنا يرحمه يا رب أنا مش قادرة أصدق لحد دلوقتي».

يذكر أن المنتج محسن علم الدين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها يا عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون وغيرهم الكثير.