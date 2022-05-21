نقل جثمان سمير صبري من مستشفى العجوزة إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة

تحرك جثمان الفنان الراحل سمير صبري، من مستشفى العجوزة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، على أن يتم دفنه في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية، وحرص الفنان منير مكرم والفنانة نهال عنبر أعضاء مجلس إدار نقابة المهن التمثيلية، على التواجد في المستشفى لإنهاء كل إجراءات الدفن.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر يناهز الـ85 عاما، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث كان يقيم بعد خروجه من المستشفى بعد أزمته الصحية الأخيرة، وكشف عدد من الأصدقاء المقربين من الفنان الراحل أنه كان بصحة جيدة، وتواجد برفقتهم قبل رحيله بساعات وكان يستعد لعدد من النشاطات على مدار الأيام المقبلة.

كان بصحة جيدة.. أصدقاء سمير صبري يكشفون تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

وقالت الفنانة سميرة أحمد، إن الفنان الراحل كان من المقرر أن يرافقها أثناء تكريمها في حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، مساء أمس، وقررت الاعتذار عن حضور الحفل بسبب حالة الحزن على رحيل «صبري».

بينما نشرت الإعلامية إيمان أبو طالب، عددا من الصور التي تجمعها بالفنان الراحل، قائلة إنها كانت متواجدة برفقته هي ومجموعة من الأصدقاء في الفندق محل إقامته قبل ساعات من رحيله.

برنامج «ذكرياتي»

وعلى الجانب الأخر، سجل الفنان الراحل عددا من الحلقات للبرنامج الإذاعي «ذكرياتي» الذي كان يقدمه على إذاعة الأغاني في الثلاثاء من كل أسبوع، وسجل بالفعل حلقتين مع الفنانين حسن يوسف وفاروق فلوكس، وذلك وفقا لتصريحات مخرج البرنامج محمد تركي.