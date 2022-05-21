ألقت أجهزة الأمن في الجيزة القبض على الفنان مصطفى هريدي بسبب حادث تصادم في الشيخ زايد، وتبين من الفحص أن الفنان اصطدم بسيارة كان يستقلها شخص آخر ما تسبب في إصابته خلال محاولته عبور مطب صناعي في الشيخ زايد.

تحريات المباحث بشأن حادث مصطفى هريدي

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الفنان مصطفى هريدي تسبب في إحداث تلفيات في سيارة «كيا سراتو» خاصة بشاب اصطدم به بسرعة وقت محاولته عبور مطب صناعي.

لجنة لحصر تلفيات حادث مصطفى هريدي

وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل الفنان هريدي إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة الإصابة الخطأ بسبب حادث تصادم، وشكلت النيابة لجنة فنية للمعاينة وحصر التلفيات، وتم التحفظ على سيارة الفنان مصطفى هريدي وسيارة الشاب المصاب.