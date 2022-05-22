أنتوني هوبكنز يجسد شخصية سيجموند فرويد في «Freud’s Last Session»

كشفت شركة «WestEnd Films» عن أحدث أعمالها الإنتاجية، خلال مشاركتها في سوق مهرجان كان السينمائي والذي تستمر فعالياته حتى 28 مايو الجاري، حيث تعمل على فيلم بعنوان «Freud’s Last Session» للمخرج ماثيو براون، والذي يعتبر سيرة ذاتية عن عالم النفس النمساوي الشهير سيجموند فرويد، يقوم ببطولته النجم أنتوني هوبكنز، من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الربع الأخير من عام 2022، في لندن.

وكشفت تقاير صحفية، أن الفيلم لا يقدم السيرة الذاتية للعالم الراحل، ولمن يركز على جزء فقط من حياته، حيث تدور أحداث الفيلم في عشية الحرب العالمية الثانية، في الفترة الأخيرة من حياة مؤسس التحليل النفسي، عندما يدعو عالم اللاهوت المسيحي الشهير سي إس لويس لمناقشة وجود الله، كما تتطرق أحداث الفيلم إلى علاقة «فرويد» بابنته، وعلاقة «لويس» مع والدة أقرب أصدقائه.

مخرج «Freud’s Last Session»: أرغب في صنع فيلم يطرح أسئلة كبيرة

ومن جانبه، قال المخرج ماثيو براون، «بعد فضولي العقلي وميلي نحو اتجاه، كان هناك إدراك عميق لمدى أهمية هذا الفيلم في التوقيت المناسب، نبقى في عصر شديد الاستقطاب أيديولوجيًا، حيث يبدو أن الجميع عالقون في أفكارهم الخاصة دون حوار حقيقي».

وأضاف: «أرغب في صنع فيلم لجميع الجماهير يكون عاطفيًا ومحفزًا للفكر وفنيًا، فيلم يطرح الأسئلة الكبيرة، أثناء التحقيق في ما يدور في القلب البشري ما بين الحب والدين والفناء».

وسبق وقدم النجم أنتوني هوبكنز حياة عالم اللاهوت سي إس لويس في فيلم بعنوان «Shadowlands» عام 1993، وجسدت العلاقة بينه وبين الشاعرة الأمريكية جوي ديفيدمان التي رحلت بسبب إصابتها بالسرطان، وترشح الفيلم لمجموعة كبيرة من الجوائز منها جائزتي أوسكار، بينما حصد جائزة بافتا أفضل فيلم بريطاني، بالإضافة إلى جائزة جمعية نقاد السينما في لوس انجلوس لأفضل ممثل.