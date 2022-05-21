رئيس المجلس الرئاسي الليبي يرحب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة

رحب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، موضحًا أنه يحث مجلسي النواب والدولة على العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها.

التوصل لاتفاق علي باقي النقاط الخلافية

وكان المنفي، قد رحب بتوافق الأطراف الليبية على مواد القاعدة الدستورية للانتخابات المنتظرة، وذكر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يرحب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة علي المسار الدستوري والذي عقدت جلساته في القاهرة في الفترة من 15 إلى 20 مايو الحالي، مناشدًا الجانبين العمل من أجل التوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت ممكن.

مجلسي النواب والدولة يتفقان على قرابة 140 مادة

واتفق مجلسي النواب والدولة علي قرابة 140 مادة في مشروع مسودة الدستور.