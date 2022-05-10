تراجع صادرات الحديد والأسمنت المصري إلى ليبيا في يناير وفبراير

تراجعت صادرات منتجات الحديد والأسمنت والسيراميك إلى ليبيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية، وذلك بعد زيادة كبيرة في صادرات القطاع إلى طرابلس خلال العام الماضي.

تراجع صادرات الأسمنت

وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات الأسمنت تراجعت بنسبة 12% لتسجل 8.3 مليون دولار، مقارنة بـ 9.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع صادرات الحديد

وأظهرت البيانات تراجع صادرات الحديد إلى السوق الليبية بنسبة 73%، لتهبط إلى 936 ألف دولار، مقارنة بـ3.5 مليون دولار في شهر يناير وفبراير من العام الماضي، فيما تراجعت صادرات مصر من السيراميك إلى السوق بنحو 5%، لتهبط إلى 8.6 مليون دولار، مقارنة بـ9.1 مليون دولار في أول شهرين من العام الماضي.

وكان الهبوط الأكبر في صادرات الرخام والجرانيت، إذ تراجعت بنسبة 28%، لتهبط إلى 7.8 مليون دولار، مقارنة بـ10.7 مليون دولار.

في المقابل ارتفعت صادرات بعض سلع القطاع إلى ليبيا، وعلى رأسها المواد العازلة، التي بلغت نسبة نموها نحو 162%، لتسجل 1.2 مليون دولار، مقارنة بـ469 ألف دولار، كما ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 36%، إذ سجلت قيمة الصادرات 6.2 مليون دولار، مقارنة بـ4.6 مليون دولار في يناير وفبراير 2021.

ارتفاع صادرات الأدوات الصحية

وعلى نفس الوتيرة، ارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنسبة 7%، لتسجل 877 ألف دولار، مقارنة بـ823 ألف دولار في يناير وفبراير من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الزجاج بنسبة 61%، لتسجل 2.5 مليون دولار، مقارنة بـ1.5 مليون دولار.

وبشكل عام كشفت البيانات الصادرة عن المجلس عن تراجع صادرات القطاع إلى ليبيا بنسبة 5%، حيث سجلت 39 مليون دولار، مقابل 41 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الماضي.