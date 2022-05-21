مدير مشروع مستقبل مصر: القمح المصري من أفضل الأنواع بالعالم

أكد مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي المقدم طيار بهاء الغنام، أن القمح المصري من أفضل أنواع القمح في العالم نظرا لصلابته، فضلا عن كونه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ونسبة الرطوبة قليلة، وهذا ما يميزه ويجعله من أفضل أنواع القمح.

وأوضح المقدم طيار بهاء الغنام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن نسبة الرطوبة بالقمح الذي يتم استيراده من الخارج تصل من 12 إلى 13%، أما نسبة الرطوبة في القمح المصري فتتراوح ما بين 9 إلى 11% فقط، منوها بأن انخفاض نسبة الرطوبة يعد مؤشرا على جودة القمح.

التوسع في الرقعة المنزرعة يستهدف المحاصيل الاستراتيجية

وفيما يتعلق بدرجة نقاء القمح المصرى، قال الغنام إن درجة نقاء القمح المصري أفضل بكثير مقارنة بالعديد من أنواع القمح على مستوى العالم، مشددا على أن التوسع في الرقعة المنزرعة داخل المشروع يستهدف في المقام الأول المحاصيل الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير كافة مستلزمات المواطن المصري في المقام الأول.

العمل بنظام المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجادين بمحددات وضوابط

ولفت إلى أن المشروع يعمل على الحفاظ الدائم على التعليمات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي مع الحرص التام على المساعدة في القضاء على البطالة وتوظيف المدنيين في تخصصات مختلفة، حتى يستشعر المواطن بحجم العمل المبذول وخطة رئيس الجمهوريـة في التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والعمل بنظام المشاركة مع المستثمرين الزراعيين الجادين بمحددات وضوابط وخبرات في التعامل مع هذا النوع من اقتصاديات تعظيم العائد.