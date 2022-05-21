مدير «مستقبل مصر»: المشروع يوفر 360 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة

قال المقدم بهاء الدين الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن مشروع مستقبل مصر يوفر 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فضلًا عن توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وبالتالي يُحد من البطالة، نظرًا لقربه من محافظات ذات كثافة سكانية عالية مثل الفيوم، وكذلك قربه من محافظات الصعيد من أجل زيادة الأيدي العاملة، وذلك خلال حوار له في برنامج «الآن»، مع الإعلامية ريهام السهلي، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

المشروع على مقربة من الموانئ البرية والجوية

وأضاف « الغنام»، أن مشروع «مستقبل مصر» يبلغ طوله 120 كيلومتر على محور الضبعة بعمق 70 كيلومتر ونطاق المشروع بين 4 محافظات، فضلًا عن أنه يبعد 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر على طريق محور الضبعة، موضحًا في الوقت ذاته أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في 2022 تبرز خطة الدولة لـ2025، كما أن المشروع على مقربة من الموانئ البرية والجوية أيضًا بقربه من مطار سفنكس وبرج العرب وموانئ التصدير.

موقع المشروع يمثل قيمة مضافة

وأوضح مدير مستقبل مصر، أن موقع المشروع يمثل قيمة مضافة له من ناحية المنتجات الزراعية ونقلها وكذلك مستلزمات الإنتاج ومدخلات الزراعة والسلع الأولية، كما يتم التعاون الكامل مع كافة وزارات الدولة وعلى رأسها الزراعة والكهرباء والموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والتخطيط في المشروع، ووفق تعليمات الرئيسي عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة القيمة المضافة، فقد تم العمل على إنشاء منطقة صناعية بجوار المشروع لحدوث تكامل صناعي لتحقيق وفرة كبيرة في التشغيل.