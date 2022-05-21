مقتل شخص طعناً بـ«سكين» في الرأس بسبب خلافات في مطروح

تعدى شخصان على شاب في شارع «الإمام مالك» بمدينة مرسى مطروح، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، وسددا له عدة طعنات في رأسه، حيث سقط قتيلاً على الفور، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالواقعة.

مستشفى مطروح العام يستقبل جثة المجني عليه

استقبل مستشفى مرسى مطروح العام، مساء اليوم السبت، جثة شاب يُدعى «أحمد عبد الرحمن»، 28 سنة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، تبين أن الجثه تعاني من جروح متعدده في فروة الرأس.

المباحث تفحص موقع الجريمة

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع جريمة القتل، وتمكنت من ضبط شخصين من أقارب المجني عليه، أولاد عمومته، للاشتباه في قيامهما بالتعدي عليه بسبب خلافات بينهم، على خلفية مشاكل عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة مطروح من عمليات البحث والتحري حول الواقعة، للكشف عن أسبابها وملابسات وقوعها.