هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟.. «الإفتاء» تُجيب

كشفت دار الإفتاء المصرية حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد، جاء ذلك رداً على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من أحد الأشخاص يقول فيه «ما حكم دفن النساء والرجال في عين واحدة؟»، وهو السؤال الذي أجابت عنه الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني موضحة حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد.

حكم دفن النساء مع الرجال في قبر واحد

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها، بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

دفن النساء مع الرجال في قبر واحد

وأوضحت دار الإفتاء، أنه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز دفن النساء مع الرجال في عين واحدة عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك.

حكم إخراج جثة الميت بعد دفنه

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت في فتوى سابقة حكم إخراج جثة الميت بعد دفنه، حيث أكدت أنه لا يجوز إخراجه منها بعد دفنه، لأن صريح كلام الفقهاء قاضٍ بأنه لا يخرج الميت من أرض دفن بها إلا إذا كانت مغصوبة وهي مملوكة للغير، أو أخذت بالشفعة، ولا يوجد هنا شيء من ذلك، لما تقدم من أن الأرض المدفون بها ذلك المتوفى موقوفة على دفن موتى المسلمين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.