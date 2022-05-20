بدء انعقاد مجالس الإفتاء في المساجد الكبرى السبت من كل أسبوع

أعلنت وزارة الأوقاف بدء انعقاد مجالس الإفتاء بين المغرب والعشاء من يوم غد «السبت 12 مايو 2022م»، علمًا بأن المجلس سينعقد يوم السبت من كل أسبوع، في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، على أن تكون البداية بعشرة مساجد على النحو التالي:

1. مسجد الإمام الحسين «رضي الله عنه» - القاهرة - الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية.

2. مسجد السيدة نفيسة «رضي الله عنها» - القاهرة - الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر.

3. مسجد حسن الشربتلي - القاهرة - الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف - عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق.

4. مسجد سيدنا عمرو بن العاص «رضي الله عنه» - القاهرة - الشيخ يسري عزام - إمام مسجد عمر بن العاص.

5. مسجد فاطمة النبوية - القاهرة - الشيخ محمود الأبيدي - إمام مسجد فاطمة النبوية.

6. مسجد الاستقامة - الجيزة - الأستاذ الدكتور أحمد حسين - عميد كلية الدعوة الإسلامية

7. مسجد مصطفى محمود الجيزة - الشيخ محمد الدومي - إمام مسجد مصطفى محمود.

8. المسجد الأحمدي - بطنطا - الغربية - الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل - عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقًا.

9. المسجد الإبراهيمي بدسوق - كفر الشيخ - الأستاذ الدكتور جمال الهلفي - عميد كلية الدراسات الإسلامية- جامعة الأزهر ، والدكتور عبد المعطي سالم - عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق – جامعة الأزهر.

10. مسجد ناصر أسيوط - الأستاذ الدكتور مختار مرزوق - عميد كلية أصول الدين – جامعة الأزهر بأسيوط سابقًا.

وفي حالة اعتذار أي من الأساتذة الأفاضل أو غيابه لعذر أو ظرف طارئ يقوم إمام المسجد مقامه في مجلس الإفتاء، وسنعلن لاحقًا عن باقي مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى.