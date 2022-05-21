حكم قراءة خاتمة القرآن على روح المتوفى.. أمين الفتوى يجيب «فيديو»

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المرية، حكم قراءة خاتمة القرآن على روح المتوفى، جاء ذلك ردا على سؤال تلقته الدار من أحد المتابعين يقول فيه: «بغض الناس تجتمع على ختم القرآن الكريم، وبعد الانتهاء يقومون بترديد دعاء وهب الختمة لروح فلان، ويأكلون وينصرفون، فهل هذا جائز شرعا؟»، وأجاب أمين الفتوى على هذا السؤال في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حكم قراءة خاتمة القرآن على روح المتوفى

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ختم القرآن على روح المتوفى في أصله جائز، ولا شيء فيه، ويجوز لكل إنسان يقرأ ما تيسر من القرآن ويهب ثواب ما قرأ إلى شخص متوفى أو شخص حي، كما أن الإمام ابن يونس من فقهاء الشافعية تحدث أن يوم الجمعة به وقت للإجابة والسبيل إلى إدراك هذه الساعة أن يجتمع عدد من الناس وكل واحد يأخذ وقتا معين يدعو فيه لنفسه ولغيره، وبذلك يكون من أدرك هذه الساعة دعا لنفسه ولغيره.

ختمة القرآن على روح المتوفى

وأوضح محمود شلبي، أن نفس فكرة الإمام ابن يونس في إدراك ساعة الإجابة يوم الجمعة يكون ختمة القرآن على روح المتوفي، فمن يدرك أجر الختمة يدركه لنفسه وللمتوفى، فكل شخص سيقرأ ويهب لغيره نفس الثواب أو المجموعة تهب للمتوفى فيصله الثواب، وقد جاء في الحديث «من استطاع أن ينفع غيره فلينفعه».