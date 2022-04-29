دعاء ختم القرآن الكريم.. «اللهم اجعله لي إمامًا ونورًا ورحمة»

دعاء ختم القرآن الكريم من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الناس وذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان 2022، حيث يسعى العديد من الأشخاص الذين استطاعوا ختم القرآن الكريم في رمضان إلي اغتنام فضل ختمه في الشهر الكريم.

دعاء ختم القرآن الكريم

ويعرض التقرير التالي، مجموعة من الأدعية الصحيحة التي يمكن ترديدها بينها دعاء ختم القرآن الكريم، وذلك لمن استطاع أن يختم القرآن الكريم في شهر رمضان 2022، ويريد أن ينال أجر ختم القرآن في رمضان من خلال ترديد دعاء ختمه.

وقبل عرض دعاء ختم القرآن الكريم نبين حكم دعاء ختم القرآن الكريم وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني، حيث أكدت أن الدعاء بعد ختم القرآن الكريم مستحب، وهو أقرب للقبول والاستجابة، إذ أنه عند ختم القرآن تنزل رحمات الله على عباده، ومن الأمور المستحبة ختم القرآن الكريم، وهو عادةُ العُبَّاد والصالحين طوال العام.

أدعية ختم القرآن الكريم

وحول دعاء ختم القرآن الكريم فيمكن ترديد مجموعة من الأدعية الصحيحة الواردة في ذلك ومنها « لا إله إلا هو المتوحّد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراً، المتفرّد بتصريف الأحوال ‏على التفصيل والإجمال تقديراً وتدبيراً، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزلَّ الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، ‏وصدق رسوله صلّى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع الثقلين، الإنس والجن، بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه ‏وسراجاً منيراً، صدق الله العظيم التوّاب الغفور الوهّاب الذي خضعت لعظمته الرّقاب، وذلّت لجبروته الصّعاب، ولانت ‏لقدرته الشّدائد الصلاب، ربّ الأرباب ومسبّب الأسباب، ومنزّل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذّنب، وقابل ‏التوبة شديد العقاب، ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكّلت وإليه المتاب، صدق من لم يزل جليلاً، صدق حسبي به كفيلاً، ‏صدق من اتّخذته وكيلاً، صدق الهادي إليه سبيلاً، صدق الله ومن أصدق من الله قيلاً، اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إماماً ونوراً وهدىً ورحمة، اللهمّ ذكّرني منه ما نسيت، وعلّمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النّهار، واجعله لي حجّةً يا ربّ العالمين، اللهمّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شر».

أدعية ختم القرآن الكريم الصحيحة

وعن دعاء ختم القرآن الكريم فيمكن ترديد أيضاً: « اللهمّ اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيّامي يوم ألقاك فيه، اللهمّ إنّي أسألك عيشةً هنيّةً، وميتة سويّة، ومراداً غير مخزٍ ولا فاضح، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة وخير الدعاء، وخير النّجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثّواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبّتني وثقّل موازيني، وحقّق أمانيي، وارفع درجاتي، وتقبّل صلاتي، واغفر لي خطيئاتي، وأسألك العلا من الجنة. اللهمّ إنّي أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كلّ إثمٍ، والغنيمة من كلّ برٍّ، والفوز بالجنّة، والنجاة من النار، اللهمّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة».