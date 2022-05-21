«التعليم العالي» تطمئن المواطنين: لم نرصد أي حالات إصابة بـ جدري القرود

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المراكز البحثية التابعة للجامعات والمركز القومي للبحوث تعمل على قدم وساق لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا وكذلك ما أثير مؤخرا بشأن جدري القرود، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة لفيروس كورونا أو أي طفرات خطيرة، بجانب عدم رصد أعراض أو حالات مصابة بجدري القرود الذي تم الإعلان عنه، مؤكدة أن الوضع مطمئن حتى الآن ولا توجد أي خطورة.

مرض جدري القرود

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدري القرود مرض قديم، ولكن لم يتم رصد أعراضه الجديدة في مصر حتى الآن، خاصة وأن غالبية الأبحاث التي تمت في المعامل على فصائل متعددة من القرود، لافتة إلى أن المرض لم يصنف من الأمراض الخطيرة وهو نوع كأنواع أمراض الجدري.

فيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرض جدري القرود ينتقل عن طريق الاستنشاق وكذلك المخالطة والاحتكاك المباشر بالقرود، وأنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن انتقاله بين المواطنين، لافتا إلى أنه يكثر انتشاره بدول غرب إفريقيا خاصة نيجيريا، منوها بأن هناك متابعة مستمرة له بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد رئيس صحة النواب، أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مستقر حتى الآن، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات او سلالات جديدة وأن سلالة اوميكرون ab2 هي الأكثر انتشارا حتى الآن، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بالمرض.