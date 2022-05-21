مرض جدري القرود يصل لأول دولة في الشرق الأوسط

يواصل مرض جدري القرود انتشاره في العالم، وهذه المرة وصل إلى الشرق الأوسط بإعلان إسرائيل عن تسجيل أول إصابة بالمرض اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الدول الأوروبية والأمريكية التي أعلنت وصول المرض المتوطن في بعض دول قارة إفريقيا إليها، ولتكون بذلك أول دولة شرق أوسطية يصلها المرض.

ويأتي ظهور بثور جلدية على المريض كأهم أعراض مرض جدري القرود، لكن المتخصصون يؤكدون أن المرض غير قاتل، كما أنه انتقل من قارة أفريقيا إلى بريطانيا عبر مواطن كان قادما من نيجيريا.

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تفاصيل أول إصابة بمرض جدري القرود في الشرق الأوسط

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في مدينة تل أبيب لوكالة أنباء فرانس برس، إن الإصابة الأولى بمرض جدري القرود تم التأكد منها، وتعود لرجل يبلغ من العمر 30 عاما، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بعد أن عاد مؤخرا من إحدى دول أوروبا الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الرجل خالط شخصا مصابا بمرض جدري القرود في إحدى الدول الأوروبية، حيث تم فحص عينة المصاب وتأكدت أنها عينة إيجابية، وتم وضع المريض قيد العزل في مستشفى إيخيلوف.

خريطة انتشار فيروس جدري القرود في العالم

ووصل فيروس جدري القرود إلى مجموعة كبيرة في الدول هي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا والسويد وإسبانيا في قارة أوروبا.

كما وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في قارة أمريكا الشمالية، ووصل كذلك إلى أستراليا، الأمر الذي أثار قلق العالم بسبب الفيروس الذي يتوسع انتشاره في العالم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المصابين بهذا المرض النادر عادة ما يحتاجون إلى أسبوعين أو أربعة أسابيع للتعافي منه، إذ يرى خبراء طبيون أنه في الغالب لا يشكل مرضا خطيرا.

أهم أعراض فيروس جدري القرود لدى المصابين به

أما عن أعراض مرض جدري القرود، فإنها تشمل آلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والحمى والإرهاب وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه والشعور بالقشعريرة.

أما عن وسائل انتقال المرض فيمكن أن يكون من خلال ملامسة البثور التي تظهر لدى الشخص المصاب به أو من خلال لعاب المصاب كذلك، والاستعمال المشترك للفرش والمناشف وكل ما يتعلق بالمخالطة.