«أسلسكا» تحتفل بتخرج دفعة جديدة ببرنامج ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال

نظمت جامعة أسلسكا، مساء اليوم، حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال، بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، ومارك باريتي السفير الفرنسي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس الأمناء، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة أسلسكا مصر.

تعاون علمي وتعليمي بين مصر وفرنسا

وأشاد السفير الفرنسي، في كلمته، بالتعاون العلمي والتعليمي بين مصر وفرنسا الذي يأتي انعكاسا للعلاقات المتميزة التي تجمع بينهما، مشيدا بتجربة جامعة أسلسكا مصر في تقديم برامج إدارة الأعمال عبر 25 عامًا، كما وجه التهنئة للخريجين.

ووجهت نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، في بداية كلمتها، الشكر للمؤسسين الرواد أصحاب الحلم والرؤية على الجهد الذي قاموا ببذله في سبيل تأسيس هذا الصرح المنيف «جامعة أسلسكا» كأول فرع لجامعة أوروبية داخل مصر الدكتور محمد و السفير عبد الحليم بدوي و الدكتور علي المليجي.

تخريج 7 آلاف من برنامج ماجستير إدارة

وأكدت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن الرحلة لم تكن سهلة بل كانت شديدة الصعوبة، ولكن ظلت الرؤية واضحة والبوصلة موجهة تجاه النجاح وتحويل الحلم إلي حقيقة واليوم بعد مرور ما يزيد على 30 عامًا قد تخرج ما يزيد على 7 آلاف خريج من برنامج ماجستير إدارة الأعمال وما يزيد على 28 من حملة دكتوراه إدارة الأعمال، مشيرة إلى أن الجامعة على مشارف تخرج الدفعة الأولى من بكالوريوس كلية إدارة الأعمال وإطلاق كليات جديدة.

وخلال الحفل قام الدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، بتكريم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفير الفرنسي مارك باريتي، وقدم لهما درع جامعة أسلسكا.

جدير بالذكر أن جامعة «أسلسكا» تأسست في العام 1949 في باريس- فرنسا، ولديها 5 فروع رئيسية في المواقع الأكثر تأثيرا في العالم، وتم تخريج أكثر من 18,000 طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست "إسلسكا" أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.