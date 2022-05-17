وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد ألماني تطوير إدارة مواقع الإنتاج

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفداً ألمانيا يضم الدكتور كلاوس باير الرئيس التنفيذي لاتحاد تكنولوجيا بناء شبكات البنية التحتية بدون حفر GSTT واتحاد VDMA أكبر إتحاد فيدرالى في أوروبا لصناعة الآلات والهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا المصانع الألمانية وفرانك هوفمان المنظم الرسمى Expotec لأجنحة وزارة الشئون الاقتصادية الألمانية الفيدرالية بالمعارض الدولية، و رادميلا لابوس ممثل أكبر إتحاد ألماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم BVMV والذى يضم مليون شركة من مختلف القطاعات، والدكتور هشام زعزوع رئيس مكتب إتحاد الإقتصاد الالمانى للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم BVMW بمصر.

توفيق: نتطلع لتوطيد العلاقات المصرية الألمانية

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد الألماني، معربًا عن تطلع الجانب المصري لتوطيد العلاقات المصرية الألمانية على كل الأصعدة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

واستعرض الوزير ملامح جهود الإصلاح والتطوير التي قامت بها الوزارة في الشركات التابعة لها، ورحب بمبادرة البدء بسلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الأجانب الراغبين فى تمويل تجديد الفنادق التاريخية فى وسط القاهرة ، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصناعي، بما في ذلك تطوير تشغيل وادارة صناعة القطن والغزل والنسيج والصباغة وتطوير المحالج وتدريب العمالة، وتنفق الوزارة من أجلها 22 مليار جنيه لبناء وتجديد المصانع ، وآلات على أحدث طراز من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا.

ورحب «توفيق» بالشركات الألمانية للتعاون لنقل المعرفة الفنية للصناعة لإدارة مواقع الإنتاج على النحو الأمثل لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.

قطاع الأعمال: نهدف إلى أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للتصدير إلى دول الجوار

وأكد الوزير أن مصر تهدف إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى دول الجوار «الشرق الأوسط وقارة إفريقيا».

وأشار الدكتور كلاوس باير، إلى أن المصانع الألمانية الصغيرة والمتوسطة SMEs تعد أقوى من أي وقت مضى وهي المحرك الرئيسي لتطور الإبتكارات التكنولوجيا الألمانية في العديد من القطاعات الصناعية، كما أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا متنوع للغاية ويسمي بالـ Family Business وتديرها عائلات ألمانية تأسست منذ أجيال، وهم حقيقة «الأبطال الخفيين والقوي الدافعة لاقتصاد ألمانيا» وهم قادة عالميون غير معروفين إلى حد كبير في الأسواق المتخصصة وتهدف هذه اللقاءات المثمرة الي تشجعيهم على الإنفتاح مع السوق المصري في مختلف القطاعات.

كما أن تطوير الصناعات والتنوع في تقديم خدمات جديدة تساهم في الزيادة الانتاجية على أساس التقنيات المبتكرة الشاملة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) أو تقنية Blockchain أو التكنولوجيا الحيوية ، إلى جانب الابتكارات الرقمية الأخرى، كلها مجالات تمتاز بها الصناعات الالمانية.

هوفمان: جذب الشركات الألمانية لمصر من خلال شبكات تواصل متعددة

وأكد فرانك هوفمان بانه علي ثقة بأن المستقبل القريب سيشهد المزيد من جذب الشركات الألمانية لمصر من خلال انشاء شبكات تواصل متعددة بالتعاون مع وزارة قطاع الاعمال والشركات التابعة لها وتبادل الزيارات المشتركة والمعارض والمؤتمرات.

ةناقش الوفد الألمانى خلال اللقاء الإمكانات غير المستغلة لشركات إنتاج الأدوية، وأيضا خط التجميع لمكونات صناعة السيارات ومزارع المواشي والقطاعات الأخرى التابعة للوزارة بما في ذلك الصناعات المعدنية وصناعات إنتاج المواد الكيميائية والورق والأسمدة من بين مواضيع أخرى.

ورحب وزير قطاع الأعمال بإطلاق مبادرات مصرية المانية للترويج لمصر كسوق مستقبلي للاستثمارات الألمانية وأكد دعمه بأي طريقة ممكنة ومتابعة كافة الموضوعات التي طرحت اثناء اللقاء.