تخريج أول دفعة من الدارسين لشهادة «الماجستير الدولي في الأسواق المالية»

شارك الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، في الاحتفال بمدريد الإسبانية، بتخريج أول دفعة من الدارسين لشهادة «الماجستير الدولي في الأسواق المالية»، المقدم من معهد دراسات البورصة IEB الإسباني، والمعتمد من بورصة مدريد، بالمشاركة مع معهد الخدمات المالية؛ الذراع التدريبي للهيئة.

«عمران»: الهيئة تسعى لتزويد القطاع المالي غير المصرفي بأكفأ القدرات والإمكانات

من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، إنَّ الهيئة تسعى لأن يصبح قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، نبع متجدد للقدرات وجاذب للكفاءات، من خلال العمل باستمرار على دعم تطوير الأشخاص وتنافسيتهم، لما يمثله رأس المال البشرى المؤهل علمياً من أهمية في تنمية وتطوير القطاع المالي غير المصرفي.

أضاف «عمران» خلال كلمته بحفل التخرج بمدريد، أنَّه لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجتاز 24 دارس بمعهد الخدمات المالية؛ الذراع التدريبي لهيئة الرقابة في مصر- البرنامج التعليمي للحصول على درجة الماجستير الدولي في الأسواق المالية، بالشراكة مع المعهد الإسباني IEB، الحائز على المركز الأول بين برامج الماجستير في التمويل بإسبانيا للعام الثالث على التوالي.

أكد رئيس الهيئة، على أنَّ الطموحات الاقتصادية دائما ما كانت الدافع وراء استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديدة في السوق المصري، بهدف تحقيق التنوع في الأدوات المالية المتداولة ومشتقاتها، بما يجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الاقتصاد المصري.

رئيس الرقابة المالية: 8 من الدارسين مصرفيين.. و8 أسواق مال.. و6 بنشاط التأمين

نوه الدكتور «عمران»، بأنَّ تخصصات الدراسين والتي تضم 6 دارسين من شركات التأمين، و8 دارسين من نشاط سوق رأس المال، و8 دراسين من البنوك، و2 من المتخصصين في النواحي المالية، و3 دراسين من قطاع الاستثمار وإدارة الأصول في أول دفعة لـ «الماجستير الدولي في الأسواق المالية»، أعطى مؤشر على أهمية موضوع الماجستير، وعلى وجود حاجة فعليه لدى الكفاءات في الأنشطة المالية غير المصرفية لصقل معارفهم ومهاراتهم.

«رمضان»: الماجستير الدولي أهم أدوات توفير الكوادر البشرية لتفعيل تعديلات سوق المال

وأوضح هشام، رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، بأن الماجستير الدولي فى الأسواق المالية يحظى بإهتمام الهيئة، على اعتباره أحد أهم الأدوات التي تمكنا من توفير الكوادر البشرية لتفعيل تعديلات سوق رأس المال والتي صدرت بالقانون رقم 17 لسنة 2018، وخاصة إنشاء وتفعيل بورصات العقود الآجلة في السوق المصري.

أوضح المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أنَّ آخر أسبوعين من الدراسة خلال الفترة من 8 -20 مايو 2022 قد شهدت توجه الطلاب للعاصمة الإسبانية لاستكمال الدراسة بمقر معهد دراسات البورصات الإسباني IEB، وتلقي التدريب الميداني اللازم-والمتفق علي-بالبورصة الإسبانية والمؤسسات المالية ذات العلاقة لربط الجانب الأكاديمي للدراسة بالجانب العملي.