لأول مرة في مصر.. تدشين منصة تداول في الأسواق المالية للأجانب

أعلنت شركة «مباشر تريد مصر»، اليوم، تدشين «منصة التداول في الأسواق المالية» للأجانب غير المقيمين في أكثر من 70 سوق مالي عالمي بما فيها السوق المصري خلال مؤتمر صحفي في احد فنادق القاهرة.

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال»: مباشر تقدم خدمة منفردة لأول مره في مصر، وهي إتاحة التداول في أسواق المال العالمية للأجانب غير المقيمين، وذلك من خلال مباشر تريد مصر، وهي إحدى الشركات التابعة لها في مصر.

الخدمة تهدف لتعزيز دور مصر في أسواق المال العالمية

وتأتي أهمية هذه الخدمة كخطوه تهدف الى تعزيز دور مصر في أسواق المال العالمية، حيث من شأنها إلقاء الضوء على اهمية موقع مصر الاستراتيجي والذي يتيح خدمة أسواق مختلفة، كما تعتبر مقدمة لتحويل مصر لمركز مالي تماشياً مع الاهتمام الحكومي باعتبار إن البورصة المصرية تعتبر أحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة والمتطورة، وتلعب دورا محوريا في دعم عملية بناء وتنمية الاقتصاد المصري.

وقال مصطفى الديباوي، العضو المنتدب لشركة مباشر تريد مصر: «إن هذه الخدمة من شأنها جذب انتباه الأجانب الغير المقيمين إلى السوق المصري والاستثمار في الأسهم المصرية، والتي تتميز بأسعار جاذبة للشراء، كما تمثل فرصة واعدة للمستثمرين، خاصة مع معدلات النمو الاقتصادي المتميزة التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة».

الوصول للفرص الاستثمارية المتوفرة في أنحاء العالم

وأضاف الديباوي: أن «الخدمة تتيح للأجانب غير المقيمين كافة الفرص في انحاء العالم، عبر وسائل تكنولوجية متقدمة متمثلة في.. تطبيقات الهاتف المحمول وموقع شركة مباشر تريد مصر»، وهو ما يتيح للمستثمرين الوصول للفرص الاستثمارية المتوفرة في أنحاء العالم.

وأشار العضو المنتدب لشركة مباشر تريد مصر، إلى أن الخدمة تقدم للعملاء عبر حساب واحد فقط، وهي تقدم للمرة الأولى في مصر عبر مباشر تريد مصر -الشركة الرائدة في التطبيقات التكنولوجية- في كل أسواق المال.