جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه لباحث عن دراسة «التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية»

أثني الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ما تحظي به الجامعة من خبرات وكفاءات أكاديمية وقدرات بحثية تواكب مختلف دروب العلم والتكنولوجيا في شتي المجالات، وهو ما أثمر عن انفرادها وتميزها بامتلاك كافة الآليات العلمية المتطورة التي جعلت منها مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز.

التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية

وأعلن الدكتور احمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة رسالة دكتوراه في القانون المدنى تحت عنوان «التنظيم القانونى للتطبيقات الذكية» للباحث عبد الواحد محى الدين إبراهيم محمود حيث تم منحه درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون المدني مشرفا وعضوا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حسين عبد العال رئيسا وأستاذ القانون المدنى وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط والدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون والعميد الاسبق لكلية البنات جامعة الازهر مشرفا وعضوا.

تشكل قطاع صناعى مؤثر

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن أهمية الدراسة تأتي حول التطبيقات الذكية واستخدمتها المؤثرة فى اقتصاد الدول بوجه عم وفى حياة الانسان المعاصر بوجه خاص حيث تتدخل فى شتى مجالات الحياة المختلفة، الأمر الذى أسفر عن تشكيلها لقطاع صناعى مؤثر فى الاقتصاد العالمى والقومى .

وفي السياق ذاته أشار الباحث عبدالواحد محى الدين ابراهيم محمود ان الهدف من الدراسة هو إلقاء الضوء على النظام القانونى الخاص بحماية التطبيقات الذكية والتعرف على مدى ملاءمة نظام حق المؤلف لاسباغ الحماية القانونية الفعالة والقادرة على جبر الأضرار المترتبة على الاعتداء عليها، مع التعرض لبعض الانظمة المكملة كنظام التامين الاجبارى والضمان الخما سي.