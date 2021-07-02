جامعة الإسكندرية: نتوسع في إنتاج واستخدام التطبيقات الذكية الخدمية

وجّه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وكلاء الكليات، إلى أهمية التركيز على دور الجامعة لتصبح جامعة منتجة لإقتصاد المعرفة، وذلك من خلال المشاركة فى تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعظيم دور الجامعة الريادي لخدمة المجتمع.

جامعة الإسكندرية تتوسع في انتاج واستخدام التطبيقات الذكية الخدمية

وأضاف «قنصوة»، في بيان على هامش اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية، أن الجامعة سوف تتوسع في انتاج واستخدام التطبيقات الذكية الخدمية لكليات الجامعة، وذلك في ظل تسارع استخدام هذه التطبيقات وتحول معظم الخدمات المجتمعية الى خدمات رقمية مما يساعد فى إنجازها خلال وقت قليل ودون تدخل العنصر البشري .

كلية بجامعة الإسكندرية تطلق تطبيق للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة

وفي إطار توجهات الدولة للقضاء على السمنة والدور الريادي لجامعة الإسكندرية في الخدمة المجتمعية، وافق المجلس على مقترح كلية التربية الرياضية- بنات، لإنتاج تطبيق للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد والقضاء على السمنة، بعنوان smashing obesity guide، ذلك بالتعاون مع كليات الهندسة والزراعة والتجارة والحقوق والتربية رياضية بنين والمعهد العالي للصحة العامة.

جامعة الإسكندرية: تذليل العقبات أمام الباحثين وتقديم الدعم الكامل لهم لإتمام مشروعاتهم البحثية

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية قيام الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات لتذليل العقبات أمام الباحثين وتقديم الدعم الكامل لهم لإتمام مشروعاتهم البحثية، مما يساعد على الإرتقاء بأبحاثهم المنشورة لخدمة المجتمع والتقدم في التصنيفات العالمية.

لجان جامعة الإسكندرية التزمت بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من اللجنة العليا

واستعرض الدكتور فهمي شارل الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، آخر مستجدات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشأت جامعة الإسكندرية خلال فترة إنعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتزام كافة الكليات بالمعايير الموضوعة من اللجنة العليا.

جامعة الإسكندرية تناقش مقترحات الكلية للمشاركة في مبادرة حياة كريمة

كما ناقش المجلس أهم الأفكار والمقترحات المقدمة من الكليات للمشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرية المصرية، وإمكانية قيام الجامعة بتقديم الإستشارات الفنية «البيئية والهندسية والزراعية والبيطرية»، كما تم استعراض الجدول الزمني لتوزيع القوافل الطبية والخدمية المتكاملة.