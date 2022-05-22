بسبب الخسائر.. «الخزف والصيني» تدرس عرضا من شركة خاصة لاستغلال أحد مصانعها

تدرس الشركة العامة للخزف والصيني التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، العرض المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص لاستغلال مصنع إنتاج البورسلين التابع للشركة والمتخصص في صناعة أدوات المائدة، وفقاً لبيان أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية صباح اليوم.

مجلس الإدارة يدرس العرض المقدم

وقال البيان إن مجلس إدارة الشركة وافق على دراسة بحث موقف العرض المقدم من شركة عاملة في القطاع الخاص.

وأوضحت «الخزف والصيني» أن العرض المقدم من الشركة يستهدف حق استغلال أحد مصانع الشركة، وهو مصنع البورسلين المتخصص في إنتاج أدوات المائدة، على أن تبت في العرض المقدم وتعلن نتيجة الدراسة في أقرب وقت ممكن.

8 شركات تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام

وتعمل تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة، وهم «القابضة للقطن والغزل والنسيج، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات الدوائية، والقابضة للنقل البري والبحري، والقابضة للتأمين، والقابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والبناء»، بينما للشركات الـ8 أكثر من 100 شركة تابعة في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ووفقاً للقوائم المالية للشركة العامة للخزف والصيني التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بلغت خسائر الشركة نحو 54 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل أرباح بلغت نحو 9 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالي الماضي 2020-2021، بينما تراجع حجم إيرادات الشركة من نحو 174 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021، إلى نحو 155 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مارس 2022.

وأوضحت الشركة في القوائم المالية أن أسباب تحقيق الخسائر خلال الـ9 أشهر الأولي من العام الحالي تعود إلى تقادم الآلات ومعدات المصانع وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ عدة سنوات.