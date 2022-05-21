وزير قطاع الأعمال يتفقد مواقع تطوير مجمع حلوان للغزل والنسيج

أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مواقع التطوير بمجمع حلوان للغزل والنسيج، في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج.

مجمع حلوان يضم 3 شركات

مجمع حلوان ناتج دمج شركات «مصر حلوان للغزل والنسيج»، المصرية للغزل والنسيج «وولكتس»، والنصر للغزل والنسيج «الشوربجي»، وشركة مصر للمعدات التي تنتج بعض مستلزمات الإنتاج.

إنشاء مصنع صباغة بـ600 مليون جنيه

ويعتبر المجمع من الشركات المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة بها في سلسلة الإمداد؛ تتمثل في النسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، كما أنها تضم مدرسة فنية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب مركز التدريب الذي يعتبر جزءا من خطة التطوير ضمانًا لتأهيل العمال على كيفية استخدام الآلات الجديدة التي تواكب أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

ويتضمن مشروع مجمع حلوان إنشاء مصنع صباغة وتجهيز وتفصيل ومصنع نسيج على مساحة 30 ألف متر، وذلك بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه تشمل الآلات الحديثة.