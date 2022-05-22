طعن لمساواة الثانوية اليمنية بنظيرتها المصرية في التنسيق بالجامعات

أقام عمرو عبد السلام، المحامي، طعناً قضائياً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المتضمن رفض التنسيق بالشهادة الثانوية للتأهيل للجامعات الحكومية كنظيرتها المصرية.

كما طالب بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن قبول أوراق أولاد الطاعنين بمكتب التنسيق الجامعات للعام الجامعي 2022/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق أولادهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية وفق شهادة الثانوية اليمنية الحاصل عليها وأعمال كل الآثار القانونية المترتبة على ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية.

بداية القصة

حيث إن وجيز واقعات الطعن الماثل تخلص في الطاعن بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر قد أقام الدعوى الرقيمة 2168 لسنة 76 قضائية طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنسيق نجله وفق الشهادة الحاصل عليها ومجموع درجاته دون اشتراط الإقامة الفعلية لتعذر الإقامة بسبب جائحة كورونا ووفق الحد الأدنى المقرر لزملائه المتقدمين للعام الجامعي 2022/2021 مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

نجل الطاعن حاصل على الثانوية اليمنية

وأضاف أن نجله قد حصل على شهادة الثانوية اليمنية من جمهورية اليمن في العام الدراسي 2021/2020 والمعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية ثم تقدم إلى مكتب التنسيق بأوراقه لفحصها ومراجعتها وقام بسداد الرسوم القانونية المقررة عن ذلك للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا وفق مجموعه الاعتباري والحد الأدنى للشهادة الحاصل عليها - وبتاريخ 11-2021 قام نجل الطاعن بتسجيل رغباته إلكترونيا طبقا لترتيب الرغبات الواردة ببطاقة اختيار الرغبات والتي أسفرت عن ترشحه لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية إلا أن الطالب فوجئ عقب ذلك برفض مكتب التنسيق إصدار بطاقة الترشيح لكلية الطب استنادا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/7/5 بشان نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 - على سند من عدم استيفاء الطالب ووالده الشرط الإقامة الفعلية في الدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة العربية المعادلة طوال مدة الدراسة على الرغم من انتشار وباء جائحة كورونا حول العالم وعدم انتظام العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية داخل الدولة المانحة لشهادة الثانوية العامة المعادلة الحاصل عليها نجل الطاعن من دولة اليمن وذلك حفاظا على أرواح وحياة الطلاب والمواطنين وللحد من انتشار الوباء -إلا أنه فوجئ برفض مكتب التنسيق استلام ما يفيد الإقامة الكاملة له بالدولة المانحة للشهادة وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 2022/3 أصدرت محكمة القضاء الإداري (بالقاهرة) الدائرة السادسة تعليم محكمها بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعي بالمصروفات.