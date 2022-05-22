مبادرة لتعليم الخياطة للسيدات بالمجان في أسوان.. فيديو

قالت آلاء محمد، الفتاة الأسوانية التي أطلقت مبادرة لتعليم الخياطة للسيدات بالمجان في أسوان، إنه سبق إطلاق فكرة المبادرة محاولة لإيجاد فرصة عمل بعد التخرج، والتدريب بأحد مكاتب المحاماة، ولكن لم تشعر صاحبة المبادرة بالرضا تجاه هذا العمل، موضحة قيامها بالبحث عن هوايتها في تفصيل الملابس التي أحبتها وورثت حبها عن جدتها، وهو ما جعلها تبدأ في محاولة تعلم التفصيل والخياطة، مشيرة إلى بعض الصعوبات التي واجهتها في بداية الأمر منها عدم وجود مكان للتدريب على الخياطة في أسوان، وهو ما جعلها تعتمد على نفسها في تعلم الخياطة معتمدة على تطبيق «اليوتيوب» لمدة 3 سنوات متواصلة، وهو الأمر الذي جعلها تعمل على إنشاء مبادرة لتوفير مركز لتدريب السيدات الخياطة بالمجان لتفادي الصعوبات التي واجهتها بعدم وجود مراكز للتدريب في أسوان.

المتدربات على الخياطة في المبادرة التي أطلقتها في أسوان تخطى 3 آلاف متدربة

وأضافت الفتاة الأسوانية في حوار عبر تطبيق «زووم» مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن عدد المتدربات على الخياطة في المبادرة التي أطلقتها في أسوان تخطى 3 آلاف متدربة، على مدار 3 أعوام منذ بدء انطلاق المبادرة، وأن المبادرة انضم لها العديد من المتدربات اللاتي تلقين التدريب ووصلن لمستويات متقدمة في الخياطة وبعد ذلك انضممن للمبادرة مرة أخرى كمدربات، وهو ما جعل للمبادرة فريق عمل كبير تخطى حاجز المركز وبدأوا في التوجه للسيدات بالمدن والقرى بأسوان والنوبة مثل مصر النوبة وكمومبو.

توسع مجالات التدريب حاليًا بالمركز لتشمل التدريب على الخرز والكورشيه

وأوضحت صاحبة مبادرة تعليم الخياطة للسيدات بالمجان في أسوان أن الأمر بالمبادرة لم يقتصر على تعليم السيدات التفصيل والخياطة لكن امتد إلى تسويق المنتجات التي يقمن بإنتاجها، من خلال إقامة معارض سنوية، بالإضافة لتسويقها أيضًا من خلال مقر المركز وصفحته على «فيس بوك»، مشيرة إلى توسع مجالات التدريب حاليًا بالمركز لتشمل التدريب على الخرز والكروشيه والخوص بجانب التفصيل والخياطة، موضحة أن مدة التدريب تستغرق شهرًا بواقع 8 حصص، يومان أسبوعيًا، وأنه يتم تشجيع المتدربات بحصولهن على شهادات إتمام التدريب.