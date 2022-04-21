القوى العاملة تسلم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة للمديرية بالمحافظة، الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.

تسليم ماكينات خياطة وأدوات صيانة الكمبيوتر

نقل ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، تهنئة الوزير للمتدربين بحصولهم على ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، فضلا عن أدوات صيانة التبريد والتكييف، وانتقالهم إلى بداية حياة عملية جديدة.

وحث المتدربين على بذل المزيد من الجهد والعرق لتنمية مشروعاتهم الصغيرة، لتصبح يوما مشروعات متوسطة وكبيرة، لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة لأبنائهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.