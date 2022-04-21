رئيس التحرير

محمود مسلم

القوى العاملة تسلم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

كتب:

ماهر هنداوي
09:56 ص | الخميس 21 أبريل 2022
تسليم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

تسليم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة للمديرية بالمحافظة، الذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.

تسليم ماكينات خياطة وأدوات صيانة الكمبيوتر

نقل ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة، تهنئة الوزير للمتدربين بحصولهم على ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، فضلا عن أدوات صيانة التبريد والتكييف، وانتقالهم إلى بداية حياة عملية جديدة.

وحث المتدربين على بذل المزيد من الجهد والعرق لتنمية مشروعاتهم الصغيرة، لتصبح يوما مشروعات متوسطة وكبيرة، لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة لأبنائهم، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

  

اقرأ المزيد:

القوى العاملة تصرف تعويضا بقيمة مليون جنيه لورثة مصري توفي في حادث بقطر

القوى العاملة: تعيين 2017 شابًا منهم 43 «قادرون باختلاف» بالغربية

القوى العاملة: إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص يومين بأجر كامل

القوى العاملة تسلم ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف

القوى العاملة تسلم 66 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة في بني سويف

وزير القوى العاملة يسلم 1305 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ببني سويف
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.