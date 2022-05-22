جهود مكثفة للبحث عن تمساح سقط في ترعة العرب بالمنوفية.. «هرب من صاحبه»

«تمساح سقط في المسقى»، عبارة جاءت على لسان أحد مواطني كفر مصيلحة بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثارت الجدل حول حقيقة وجود تمساح في ترعة العرب بالمنوفية، وهو الحدث الذي أصبح الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر».

حقيقة وجود تمساح في ترعة العرب بالمنوفية

بدأت الواقعة ببلاغ لمديرية أمن المنوفية، من أحد المواطني بشأن سقوط تمساح في ترعة العرب بالمنوفية من أحد الشباب بالقرية معتادي تربية الحيوانات الغريبة، وكان يخرج التمساح عادة للتريض، ووفقا لوصف صاحب البلاغ فإن التمساح سقط من صاحبه بترعة العرب بالمنوفية، ولاذ بالفرار بها.

وفور ورود بلاغ بوجود تمساح بترعة العرب بالمنوفية، انتقل مدير أمن المنوفية ورئيس حي شرق شبين الكوم ومسؤول مديرية الطب البيطري، إلى ترعة العرب بالمنوفية لاستبيان حقيقة وجود تمساح.

الأهالي تنتظر ظهور تمساح ترعة العرب بالمنوفية

وتجمع الأهالي حول ترعة العرب بـالمنوفية في انتظار ظهور التمساح واستخراجه، بالإضافة لوجود بعض الصيادين الذين نصبوا شباكهم يمين ويسار ترعة العرب في محاولة منهم لمحاصرة التمساح.

وبدأت وحدة بحث الجنائي بسؤال المواطنين حول مشاهدة التمساح، وقد أوضح بعضهم أن طول التمساح لا يتجاوز 80 سم، وتم مشاهدته سابقا مع مربيه، وأضاف بعض المواطنين أنهم شاهدوا التمساح منذ 4 أيام مع صاحبه والذي لاذ بالفرار وجار ضبطه لسؤاله، كما تمركزت قوة من شرطة المسطحات التابعة لمديرية أمن المنوفية أمام ترعة العرب بالمنوفية للبحث عن التمساح.

الطب البيطري: لم يثبت وجود تمساح في ترعة العرب بالمنوفية

وصرح الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بأن رواية ظهور تمساح داخل ترعة العرب بالمنوفية لم تثبت بعد، فلم يُعثر حتى الآن على التمساح، ويتوقع أن يكون حيوان آخر، ورغم ذلك فإن المديرية تبذل كافة جهودها للعثور على التمساح المزعوم.

من جانبها، أوضحت عواطف طاحون، رئيس حي شرق شبين الكوم بالمنوفية، بأن الحي اتخذ الإجراءات اللازمة للبحث عن تمساح تم الإبلاغ عن وجوده داخل ترعة العرب بالمنوفية، وتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

محاولات الإمساك بتمساح ترعة العرب بالمنوفية

وبدروها، أكدت مديرية الري بمحافظة المنوفية، أنها اتخذت تدابير للإمساك بتمساح زعم الأهالي وجوده داخل ترعة العرب بالمنوفية، حيث تم غلق بوابات الترعة، وتصفية جزء من المياه لخفض منسوب المياه في محاولة لظهور التمساح داخل ترعة العرب بالمنوفية.

وتجري الآن محاولات من كافة الأطراف للعثور على التمساح المبلغ بوجوده داخل ترعة العرب بالمنوفية، لإثبات أو نفي البلاغ وطمأنة المواطنين في هذا الشأن.