«بيطري المنوفية» تبحث عن تمساح هارب داخل ترعة.. والأهالي يحررون محضرا

حرر أحد أهالي قرية كفر المصيلحة، التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بلاغا بهروب تمساح من صاحبه ونزوله في ترعه بالقرية، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ.

لجنة للبحث عن التمساح

وأكد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل لجنة مكونة من عدد من الجهات، لكن لم يتم التأكد من صدق الرواية والبلاغ المقدم بوجود تمساح في إحدى الترع بالقرية، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا بمشاركة عدد من الجهات.

فزع بين المواطنين

وقال أحد أهالي قرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية لـ«الوطن»، أن أحد المواطنين يقوم بتربية الحيوانات، سقط منه تمساح صغير في إحدى الترع بالقرية، ما أثار حالة من الفزع بين المواطنين في القرية، وجرى إخطار الجهات للتأكد من وجود التمساح والعثور عليه، مشيرا إلي أنه تم سؤال عدد من الأهالي والشهود في الواقعة.