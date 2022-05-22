برئاسة «أبوهشيمة».. «الشباب والرياضة» بالشيوخ تنتهي من تعديلات قانون الرياضة وترسله لرئيس المجلس

انتهت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد الموافق 22 مايو 2022، برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة رئيس اللجنة، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا كبيرًا من اجتماعات اللجنة لشرح فلسفة مشروع القانون، وأهداف التعديلات المقدمة.

وكان قد توجه «أبوهشيمة» في بداية مناقشة مشروع القانون بالشكر إلى الحكومة بشكل عام ووزارة الشباب والرياضة بشكل خاص على هذا المشروع المقدم منها، منوهًا بأن الوزارة بادرت بتقديم تلك التعديلات بعد دراستها للمشكلات والمعوقات التي واجهت تطبيق قانون الرياضة من خلال التطبيق العملي .

وأكد أبوهشيمة أن هذا المشروع المقدم من الحكومة تضمن اقتراح تعديل 22 مادة، وكذلك إضافة واستحداث تعريفات جديدة تضاف للمادة الأولى من قانون الرياضة، فضلاً عن مواد مكررة مستحدثة بلغت 13 مادة، بالإضافة للتعريفات المستحدثة بالمادة الأولى، وأيضًا إلغاء ثلاث مواد، ليصبح إجمالى المواد التى شملها هذا المشروع 39 مادة.

وتستعد لجنة الشباب والرياضة خلال الأيام المقبلة، لإرسال القانون بعد التعديلات التي أقرتها عليه للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تمهيدًا لعرضه على أعضاء المجلس خلال الجلسات العامة المقبلة.