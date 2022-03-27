على هامش افتتاح «الشعب الجمهوري» بالجيزة.. «أبو هشيمة» يلتقي المحافظ ويتفقد ملتقى توظيفي لتوفير ١٦ ألف فرصة عمل ويزور ومركز قادرون باختلاف

التقى النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتدشين مبادرة لزرع ٦ الاف شجرة مثمرة بمختلف أحياء وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعدد من قيادات الحزب وشباب الأمانة المركزية وشباب أمانة الحزب بالجيزة.

كما شارك النائب أحمد أبو هشيمة في افتتاح مقر أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، قبل أن ينتقل لتفقد الملتقى التوظيفي الذي نظمه الحزب بالجيزة، لتوفير ١٦ ألف فرصة عمل لشباب المحافظة.

كما تفقد أبو هشيمة برفقة قيادات حزب الشعب الجمهوري مركز قادرون باختلاف بأوسيم، الذي دشنه حزب الشعب الجمهوري لتدريب وتأهيل ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم بعد انتهاء عملية التأهيل بكافة القطاعات.