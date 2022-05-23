إبراهيم عشماوي: كل أسواق العالم تعاني من أزمات كبرى في الأسعار

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن كافة الأسواق على مستوى العالم تعاني حاليا أزمة كبرى في الأسعار، حيث إن هناك الكثير من السلع التي كان لها زمن محدد يحصل عليها المشترى تأخرت لأسباب عديدة، إما لأسباب تتعلق بالإنتاج أو الوكيل أو النقل أو التوزيع أو حدوث نوع من الخلل في السلاسل.

عشماوي: مصر تنتهج فكر توطين صناعة السيارات الكهربائية

وأضاف «عشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن توجه الدولة الحالي حدوث نوع من الإحلال بين واردات الدولة بمنتج محلي قادر على المنافسة، «ده من جهة هيقلل دفع الدولار في الخارج، ومصر النهاردة بتنتهج فكر توطين صناعة السيارات الكهربائية ودي إضافة كبيرة».

تأثير جائحة كورونا

وأوضح أن سلاسل الإمداد قد تأخرت بشكل سلبي بسبب جائحة كورونا، التي أعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا أدى إلى تقلص حجم الإنتاج إلى 53%.

وإشار إلى أن إنتاج السيارات فقد تقلص إنتاج صناعة أشباه الموصلات: «الفترة المقبلة هنشوف مجموعة من المشروعات في مصر، وهنلاقي القطاع الخاص هيتواجد أكثر في قطاعات سيتم التنويه عنها».

وأكد أن هناك توافقًا تم بين مجموعة من الأطراف ينص على أنه من قام بدفع كامل السعر ولم يتسلم آلية السلعة ستذهب إليه دون أي جنيه فارق ومن لم يكمل أموال السلعة وفضل استرداد أمواله سيستردها بفائدة 18%، والآن فهناك سقف لإمكانيات السيارة يمثل 5% من إجمالي قيمة السيارة، ودائما ما تكون بسبب توافر مميزات أخرى فى السيارة.

وتابع: «كل الإجراءات اللي بتتم حاليا الغرض منها ضبط الأسواق سواء حماية المستهلك أو المؤتمر الصحفي العالمي اللي وجه به الرئيس لرئيس الوزراء، وده هدفه ضبط السوق».