طريقة معرفة خطوط المحمول المسجلة باسمك.. خطوة مهمة عند تحديث بطاقة التموين

منذ بداية الشهر الحالي، ظهرت رسالة على بون الصرف الخاص بشراء الخبز أو الدقيق على بطاقات التموين، تفيد بضرورة تسجيل رقم تليفون باسم صاحب البطاقة، إذ أوضحت وزارة التموين في بيانها، أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن في الدعم المقدم له، فضلا عن تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط لـ 72 مليون مواطن.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» خطوات معرفة خطوط المحمول المسجلة باسم كل مواطن من خلال الرقم القومي، باعتبارها أحد مراحل تحديث البطاقة التموينية، وذلك من خلال وزارة الاتصالات.

خدمة معرفة أرقام المحمول المسجلة

معرفة أرقام المحمول المسجلة بالرقم القومي، هي خدمة أتاحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال تطبيق «MY NTRA» التابع لها، تمكن المواطن من معرف أرقام خطوط المحمول المسجلة باسمه في شركات المحمول الأربعة.

خطوات معرفة أرقام المحمول المسجلة باسمك بالرقم القومي

ـ تحميل تطبيق الجهاز القومي للاتصالات «MY NTRA» على الهاتف المحمول.

ـ التسجيل من خلال استيفاء البيانات المطلوبة، وعلى رأسها الرقم القومي للمستخدم، وكلمة المرور السرية، وتفعيل الخدمة من خلال تأكيد الكود، المرسل عبر الهاتف الخاص بالمستخدم، ثم النقر على خدمات الأفراد، واختيار «خدماتي»، ثم «أرقامي»، ليعرض التطبيق على المستخدم، جميع أرقام المحمول المسجلة باسمه لدى الشركات الأربعة.

مراحل تحديث بيانات البطاقة التموينية

كل مواطن ظهرت له الرسالة، يجب التقدم بنفسه، لتحديث رقم التليفون وتقديم المستندات، توقيع إقرار صحة البيانات المتواجد بالمكاتب.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ تقديم صورة البطاق التموينية الذكية.

ـ تقديم إفادة بملكية خط المحمول إن أمكن.

ـ ارفاق صورة البرنت الموضح بها الرسالة.

فترة تسجيل ارقام التليفونات

ويذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت قد مدت فترة تسجيل ارقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، من أجل التسهيل على المواطنين في تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين، ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.