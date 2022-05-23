وزير الاتصالات عن «أشبال مصر الرقمية»: التقديم مجاني ونستهدف المتفوقين

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التفاصيل الكاملة لمبادرة «أشبال مصر الرقمية»، إذ ذكر أن العام الماضي تم إطلاق مجموعة من المبادرات ومنها بناة مصر الرقمية والتي تستهدف المتفوقين من خريجي كليات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أنه خلال الأسبوع الماضي تم إطلاق مبادرة أشبال مصر كتكملة لها باستهداف المتفوقين من الطلاب بداية من الصف الأول الإعدادي.

المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي لخمس سنوات

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن المبادرة عبارة عن برنامج تدريبي لخمس سنوات وهي مرحلة تأسيسية للطلاب ويوجد بها مختلف التخصصات ولمدة عامين يدرس الطلاب أربع تخصصات بشكل متوازي ليوضح تفوقه ومنها البرمجة، وعلوم الريبوتات، والفنون الرقمية، وأمن المعلومات، وآخر عامين يتخصص فيها الطالب بأي قسم من الأربعة حتى يعرف ميوله.

البرنامج يراعي الأعباء الدراسية على الطلاب للحفاظ على تفوقهم الدراسي

وأوضح وزير الاتصالات، أن البرنامج يراعي الأعباء الدراسية على الطلاب للحفاظ على تفوقهم الدراسي، كما أن كل المعلومات حولها على موقع الوزارة والتقديم إلكترونيًا وبالمجان، موضحًا أن الدولة بدأت تتجه لاستضافة مراكز البيانات في بلادها وكما حبا الله مصر بموقع جغرافي يتجلى في مرور السفن، فإنه يتميز في نقل البيانات من خلال كوابل بحرية وتصل لمحطات إنزال على البحر الأحمر وكابلات بحرية أخرى تنقلها لكابلات على شاطئ البحر المتوسط.

زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر

واستعرض الدكتور عمرو طلعت جهود تقوية البنية المعلوماتية الدولية، مؤكدًا أنه تم زيادة محطات الإنزال على ساحلي البحرين المتوسط والأحمر من 6 محطات إنزال إلى 10 محطات إنزال، كما تم استحداث 10 مسارات جديدة بين ساحلى البحرين لضمان استمرارية الشبكة التي تنقل البيانات بين الشرق للغرب؛ لافتا إلى أنه تم إتمام تنفيذ مشروع لإقامة مسار معلوماتي مواز لطريق المرشدين لنقل البيانات بين الشرق والغرب.