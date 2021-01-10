عمرو طلعت يشيد بـ«واحات السيليكون»: 30% نموا في الإيرادات للعام الثالث

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة واحات السيليكون لبحث خطط الشركة المستقبلية، وما تمّ تحقيقه من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، أشاد طلعت، بالنمو الذي تحقق في إيرادات الشركة بنسبة 30٪؜ للعام الثالث على التوالي، وبما تمّ تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم في نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية والذى يدل على نجاح شركة واحة السيليكون وقدرتها على اجتذاب المستثمرين وشركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنَّ مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور عادل دانش يضم خبرات وكفاءات متميزة، موجها لهم الشكر على مجهوداتهم المبذولة على مدار عامين والتي أثمرت عن تحقيق نتائج واعدة رغم التحديات التي شهدها العام الماضي بسبب ظروف الجائحة.

وأوضح طلعت، أنَّ «إيتيدا» لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لاسيما فى محافظات الصعيد ببنى سويف واسيوط؛ مشيرًا إلى أهمية إتاحة التدريب المتخصص للكوادر الشابة بما يؤهلها للحصول على فرص عمل متميزة وبما يسهم في توفير المهارات الرقمية المطلوبة للشركات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على نسب الاشغال فى المناطق التكنولوجية.

كما اطلع طلعت، على خطط الشركة الخاصة بالتوسع في نشر نموذج الأعمال الخاص بمساحات العمل التشاركية الـCo-Working spaces والـVirtual offices، في المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات، وما سيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات بسبب تفشي جائحة كورونا.

وخلال عرض قدمه حول خطة عمل الشركة المستقبلية وما تمّ تنفيذه خلال العامين الماضيين، كشف المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة عن نجاح المناطق التكنولوجية في خلق 7 آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين، مشيرًا إلى أنَّ خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع اتحادات طلبة الجامعات والتوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

حضر الاجتماع شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.