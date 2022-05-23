مستشار المفتي يشارك في مؤتمر الدوحة الـ 14 لحوار الأديان.. بمشاركة 300 عالم وباحث وإعلامي

توجَّه الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الدوحة الرابع عشر لحوار الأديان، الذي ينعقد غدًا الثلاثاء على مدار يومين.

مؤتمر حوار الأديان بالدوحة

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 300 شخصية من علماء وقادة دينيين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين من 70 دولة حول العالم، وذلك تحت عنوان: «الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص».

يُذكَر أن المؤتمر الذي ينظِّمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، يُعقد على مدار يومين، ويتناول ثلاثة محاور أساسية: يتعلَّق الأول بخطاب الكراهية من حيث مفهومُه وأسبابه ودوافعه.

أنماط خطاب الكراهية

ويدور المحور الثاني بعنوان «أنماط وأشكال خطاب الكراهية» حول خطورة انتشار صور خطاب الكراهية. أما المحور الثالث للمؤتمر فيتناول "الدَّور المنشود لمواجهة خطاب الكراهية" من حيث دَورُ القادة الدينيين والمؤسسات الإعلامية وغيرها في مواجهة خطاب الكراهية، كما سيتناول موضوع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم خطاب الكراهية.

زيارة المفتي للمملكة المتحدة

وقبل أيام رافق الدكتور إبراهيم نجم، مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام في زيارة ناجحة للمملكة المتحدة، وألقى المفتي كلمته التاريخية أمام مجلسَي العموم واللوردات البريطاني، والتي حازت تفاعلًا كبيرًا من قِبل أعضاء البرلمان والسياسيين البريطانيين.

كما ألقى فضيلته محاضرة مهمة في جامعة أكسفورد العريقة، والتقى بعدد من رجال الدولة بالمملكة المتحدة.

من جانبه صرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن تواصل دار الإفتاء الفعال مع دول العالم مستمر لتوضيح صورة الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة.

وأشار د. نجم إلى أنه سيكون هناك العديد من المبادرات والمشروعات المهمة التي سوف تعمل الدار عليها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التواصل الفعال مع العالم لنشر صحيح الدين استمرارًا لنجاح هذه الزيارة.