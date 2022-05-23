مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.. رفض إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج

أكّد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنَّ اللجنة الوزارية المنصوص عليها بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج، التي نصت على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج يتبعها غرفتين عمليات، وهي المسئولة عن حل المشكلات المتعلقة بالحجاج.

إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

ورفض المجلس مقترح النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، الذي تضمن إضافة اختصاص حل مشكلات الحجاج لاختصاصات البعثة الرسمية للحج، إذ قال «عبدالقوي» إنَّ البعثة من المفترض أن تكون معنية بحل مشكلات الحجاج المصريين أثناء فترة الحج، مشيرًا إلى أنَّ عدم النص صراحة على هذا الاختصاص يُفقد البعثة جزء كبير من مهمتها.

أنواع الحج وفق البوابة الإلكترونية الجديدة

وجاءت تعريفات الحج في مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية على النحو التالي:

- حج القرعة: الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

- حج السياحة: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية.

- حج الجمعيات: الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشؤون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها.

- حج الهيئات وجهات الدولة: الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تُمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحددها السلطة المختصة.

- حج الفُرَادي: الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.

- العمالة الموسمية: العمالة التي تُلحق للعمل بالمملكة العربية السعودية في مواسم دورية متعارف عليها.

- الشركات السياحية: الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط السياحي في مجال الحج وفقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

- الكود التعريفي: رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يُمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

- البصمة العشرية: الخطوط الحلمية البارزة والغائرة بأصابع اليدين التي تُمكن من تحديد هوية الشخص.

- الشركات الناقلة: شركات الطيران أو النقل البري أو البحري المعتمدة لنقل الحجاج من وإلى جمهورية مصر العربية.

- منافذ الجمهورية: المنافذ البرية والبحرية والجوية لجمهورية مصر العربية التي يحددها وزير الداخلية وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.