وزير الرياضة يكشف لـ«النواب» قيمة عضوية مركز شباب الجزيرة 2.. ويزف بشرى لسكان التجمع

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب، الوحيدة التي لم تطلب أي اعتمادات إضافية للموازنة، لتعويض فروق أسعار المقاولين الذين تعاقدوا على تنفيذ منشآت الوزارة، خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، بحضور مصطفى عبدالمعين ممثل وزارة التخطيط.

صبحي: هدفنا تحقيق رضا الشعب المصري

وأوضح صبحي، أن وزارة الشباب من الوزارات الخدمية، وهدفها الأساسي هو تحقيق رضا الشعب المصري على الخدمات المقدمة، وهو الهدف الأساسي لجميع الوزارات الخدمية، لافتا إلى أن الدولة تضع أولويات للموازنة العامة والأولوية حاليا تختلف من وزارة لوزارة، وأن وزارة الشباب، لا تريد أن تضغط على الموازنة العامة للدولة، وبحثت عن حلول مثل تعظيم الاستثمارات.

ولفت الوزير، إلى أنه قسم أولويات الوزارة، فضلا عن وحدات مالية من أجل التغلب علي عجز الموازنة، وأن الوزارة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة في ملف الاستثمار، مؤكدا أن الوزارة حافظت على عدم الخصخصة الكلية لمراكز الشباب، وتم تحديد مدة الاستثمار لعدة سنوات.

انتهاء 80% من أعمال مركز شباب الجزيرة 2

وكشف الوزير، عن الانتهاء من 80% من أعمال تنفيد المنشآت بمركز شباب الجزيرة 2، المقام بمدينة 6 أكتوبر، لمواجهة الطلبات المتزايدة على العضوية، لافتا إلى أن قيمة العضوية في مركز شباب الجزيرة 2، ستتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألفا، وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه عضوية مركز شباب الجزيرة الإساسي، إلى 65 ألف جنيه.

وأكد أن الوزارة استطاعت عمل حوكمة لمركز شباب الجزيرة، وتسعى لتحويل مركز شباب التجمع إلى مركز خدمة اجتماعية مثل مركز شباب الجزيرة، ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، موجها الشكر لأعضاء لجنة الشباب على دعمهم المتواصل للوزارة، قائلا: «نحن في مركب واحد»، ومصلحتنا هي خدمة الشباب.