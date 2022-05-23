مجلس الدولة يكلف الطب البيطري والتأمينات بتشكيل لجنه محاسبية لفض نزاع حول 3 ملايين جنيه

شهدت محكمة مجلس الدولة، الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع نزاع بين مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بخصوص مطالبة الأخيرة المديرية بأداء مبلغ مقداره 3 ملايين و660 ألف و87 جنيهًا و23 قرشًا ، قيمة التأمينات والمعاشات المستحقة عن العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة من شهر نوفمبر 2012 حتى تاريخ التثبيت في 16/10/2016 بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.

عمومية الفتوى والتشريع تكلف بتشكيل لجنة محاسبية

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مُحاسبية- يمثل فيها طرفا النزاع- برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات بالشرقية وعضوية أحد المتخصصين من المديرية المالية و2 من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالشرقية.

مهمة اللجنة المحاسبية

ةأوضحت الجمعية أن مهمة اللجنة ستكون الاطلاع على جميع أوراق النزاع وتحديد عدد العمالة المؤقتة المتعاقدة على صندوق التأمين على المذبوحات فى الفترة محل النزاع من 11/2012 حتى تاريخ 16/10/2016، وتحديد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه العمالة، وبيان الأساس القانوني والمحاسبي لحساب هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير فى سداد الاشتراكات، والمبالغ الإجمالية التى يتعين سدادها على وجه الدقة، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تُودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها 30 ألف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع لرئيس اللجنة وأعضائها من غير ممثلي الجهات المتنازعة، توزع بينهم بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديم التقرير إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 11/5/2022.