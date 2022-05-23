معلومات عن نجل الفنان الراحل سمير صبري.. لديه 3 أبناء ويقيم بإنجلترا

غاب عن مشهد جنازة الفنان الراحل سمير صبري، نجله الوحيد، ما دفع الجمهور للبحث عنه، إذ لم يحضر غُسل والده وصلاة الجنازة عليه، كما لم يكن واقفًا على المقابر أثناء دفنه بالإسكندرية.

نجل الفنان سمير صبري

يأتي ذلك بسبب أن الفنان سمير صبري فرض السرية التامة على علاقته بنجله الذي يعيش في الخارج، ومع رحيل الفنان الكبير أمس الأول الجمعة، عاد السؤال عن نجله، وقال سمير صبري في تصريحات تليفزيونية: «عمره فوق التلاتين، هو عايش في نيوكاسل بإنجلترا من زمان، لأن أمه الله يرحمها كانت من البلد دي، واتجوز وخلف، هو دكتور واسمه (حسن)، عندي 3 أحفاد (طارق ونيللي وفايزة)».

علاقة الفنان سمير صبري بنجله الوحيد

«بوردينج باص».. هذا اللقب يطلقه نجل الفنان سمير صبري على والده، وعن السبب وراء ذلك، قال سمير صبري في تصريحات سابقة: «ابني يطلق عليا اللقب ده بسبب كثرة تجمُّع الناس حولي، في كل مكان نذهب إليه، وكان ذلك بدافع الحب، ولأنه بمجرد أن يراني أي شخص في لجنة يتعرف عليّ ويسمح لي بالمرور، ووقتها قال: الآن عرفت لماذا ضحيت بنا، لأنك أردت حب كل هؤلاء الناس».

وفاة الفنان سمير صبري

رحل سمير صبري عن عالمنا ظهر الجمعة الماضي 20 مايو، عن عمر يناهز 86 عامًا، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن منهم ليلى علوي، إلهام شاهين، أشرف زكي، سماح أنور، فيفي عبده، أحمد السقا، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، وسيقام العزاء الليلة بمسجد الشرطة.