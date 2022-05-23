عزاء الفنان الراحل سمير صبري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. اليوم

يقام عزاء الفنان الراحل سمير صبري الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية بعد صراع مع المرض، اليوم الاثنين، بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة سمير صبري

توفى سمير صبري الجمعة الماضية 20 مايو 2022 عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، أثناء وجوده في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بعد خروجه من المستشفى بأيام قليلة، حيث عانى في الفترة التي سبقت وفاته من مرض في القلب بعد معاناته أيضًا من السرطان، وبعد تدهور حالته الصحية، أوضح الأطباء المعالجون أن «صبري» يحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح ولكن حالته الصحية لا تتحمل تلك العملية لذلك تم تأجليها لحين استقرار حالته الصحية.

جنازة سمير صبري

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل يوم السبت الماضي بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الحضور لتوديع صديقهم الراحل، منهم: يسرا، إلهام شاهين، نادية الجندي، فيفي عبده، دنيا سمير غانم ورامي رضوان، أشرف زكي، نهال عنبر، لقاء سويدان، والإعلامية بوسي شلبي، أحمد السقال، وعدد آخر من الفنانين، ثم تم دفنه بعد صلاة الجنازة في مقابر الأسرة بمدينة الإسكندرية التي ولد بها.

المقابلة الأخيرة

وكشف محمد التركي مخرج برنامج «ذكرياتي» كواليس مقابلته الأخيرة مع الفنان سمير صبري، وقال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «كنا أول أمس سويًا في فندق الماريوت إلى الساعة 4 عصرا وسجلنا حلقتين من برنامجنا الإذاعي حلقة مع الفنان حسن يوسف والأخرى مع الفنان فاروق فلوكس وبعد انتهاء التسجيل، قال لي الفنان الراحل سمير صبري: انتظرني سأذهب لحلاقة شعري داخل الفندق وسأعود لك نستكمل عملنا، فقلت له سأتركك اليوم ونستكمل عملنا غدًا».