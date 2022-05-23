«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف شاغرة بوزارة الإسكان.. اعرف التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، عن حاجة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي :

-بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:الهيئة العامة للتخطيط العمراني

-المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

-المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

-الجهه التابع لها:وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية للتخطيط والتنمية العمرانية تختص هذه الوظيفة بوضع السياسة العامة للتخطيط العمرانى والتنسيق العام لها

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية:المعرفة الكافية بالقواعد والنظم واللوائح التى تحكم مجال عمل الوظيفة.المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.

المهارات الفنية:قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.اجتياز البرامج التدريبية

- سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الإدنى مباشرةً بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاماً على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة المتاحة

شروط المؤهل:الحصول على مؤهل هندسى عالى مناسب ( تخطيط ـــ عمارة ـــــ مدنى).

المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمداً ومختوم متضمناً التاريخ الوظيفى والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

3- عدد (6 صورة شخصية مقاس 4×6).

4- بيان انجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التى كان يعمل بها.

5- مقترح تطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير أنظمتها مرفق به (CD) وفقاً للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى رقم (95) لسنة 2017.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/22

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:تقدم الطلبات باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول وذلك لمدة شهر من تاريخ النشر يوم الثلاثاء الموافق 23/5 /2022 إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة بمقرها الكائن( 1 شارع إسماعيل أباظة ــــ القصر العينى ــــ القاهرة) ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بعد الميعاد.