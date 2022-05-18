«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف خالية بالشرقية.. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حاجة مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر «الخالية»، وحصلت «الوطن» على تفاصيل شغل الوظيفة المطلوبة من خلال إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يستمر التقديم للالتحاق بالوظيفة من 17 مايو إلى 16 يونيو 2022.

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر

وتطلب مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، لسد العجز بها، وجاءت تفاصيل الوظيفة وطريقة شغلها على النحو التالي :

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: مديرية الطب البيطري بالشرقية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة الشرقية

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطرى من المستوى المميز بالمحافظة

المهارات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة

وتضمنت الشروط والقواعد التي وضعتها مديرية الطب البيطرى بالشرقية ما يلي :

- المهارات الأساسية: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الاول (أ) او قضاء مده كليه مقدارها سبعه عشر عاما على الاقلمعرفة كبيرة باللوائح والقوانين والاسس التى تحكم العملقدرة كبيرة على القيادة والتوجيه

- سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول ( أ ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما علي الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل:بكالوريوس طب بيطرى

المستندات المطلوبة:

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم معالى الوزير أ.د / محافظ الشرقية مرفق به المستندات التالية.

- عدد 8 صور شخصيةملف يحتوى على أصل + (7).

- صور مما يلى :

*بيان حالة السيرة الذاتية معتمدة من جهه العملبيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والاحالة للمحاكمة التأديبية / الجنائية

*بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الادارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به اقرار موقع منه بصحة البيانات .

*التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها ان امكن وبيان بالانجازات التى حققها

* بيان بالوظائف الاشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها واوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلهاأوجه التميز ( الحصول على المدير المتميز – خطاب شكر وتقدير ).

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/17

نهاية الإعلان:2022/06/16

العدد المطلوب:1

بيانات الاتصال:مديرية التنظيم والإدارة بالشرقية بجوار ديوان عام محافظة الشرقيةوتقدم لها الطلبات خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.