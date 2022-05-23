تتفوق على «ناسا».. «جلوبال 8000» أسرع طائرة ركاب في العالم

بعد عقود من تقاعد الطائرة الشهيرة «كونكورد»، أصبح السباق محموما بين مصنعي الطائرات لاستئناف رحلات الركاب الأسرع من الصوت، وكشفت شركة تصنيع الطائرات بومباردييه عن إطلاق طائرتها الجديدة التي تقول إنها نجحت في تحقيق لقب «الأسرع» في العالم.

ستكون أسرع وأطول طائرة نفاثة

وبحسب شبكة «سي إن إن»، قالت الشركة الكندية إن طائرة جلوبال 8000، المطورة ستكون أسرع وأطول طائرة نفاثة، وهي مخصصة لرجال الأعمال، بسعة تصل إلى 19 راكبًا، ومدى يصل إلى 8000 ميل بحري «حوالي 14800 كيلومتر»، وسرعة قصوى تبلغ 0.94 ماخ، ومن المتوقع أن تدخل الطائرة القادمة الخدمة في عام 2025، وفقًا لبيان صادر عن شركة بومباردييه، وتأتي هذه الأخبار بعد أن اخترقت طائرة اختبارية من طراز Global 7500 حاجز الصوت خلال رحلة تجريبية في مايو الماضي، محققة سرعات تجاوزت 1.015 ماخ.

الطائرة تفوقت على طائرة ناسا

وبحسب البيان، فإن الطائرة «جلوبال 8000» أصبحت تسبق في قدراتها طائرة تابعة لوكالة ناسا من طراز F / A-18، والتي تعد أول طائرة من فئة طائرات النقل تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بوقود طيران مستدام «SAF»، وقال إريك مارتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بومباردييه: «تستفيد طائرة جلوبال 8000 من السمات البارزة لطائرة جلوبال 7500، لتزويد عملائنا بطائرة رائدة لعصر جديد». وبدأت بالفعل اختبارات الطيران لـ«جلوبال 8000» على مركبات اختبار، وتقول بومباردييه إن الطائرة القادمة سيكون لها ارتفاع في المقصورة يعادل 2900 قدم.

محاولات لإنتاج طائرات أسرع

وتعد «جلوبال 8000» هي إحدى محاولات الجهود العديدة لرفع سرعة طائرات الركاب بعد أكثر من عقدين من تقاعد طائرة كونكورد، وفي العام الماضي، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها قد تعرض طائرة أسرع من الصوت بحلول عام 2029 بعد إبرام صفقة لشراء 15 طائرة أسرع من الصوت.