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السفارة الأميركية في الخرطوم: ندعو لنشر قوات حفظ الأمن في دارفور

كتب:

رؤى ممدوح
10:42 ص | الثلاثاء 24 مايو 2022
أرشيفية

أرشيفية

دعت السفارة الأميركية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، لنشر قوات حفظ الأمن في دارفور فورا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الاضطرابات في دارفور

ويشار إلى أنّ بلدة كرينيك السودانية، غربي دارفور، قد انغمست في نوع من الانهيار في 22 أبريل الماضي، وذلك عقب مقتل رجلين من قبيلة الرزيقات العربية على أيدي مجهولين، ليقتحم أكثر من 1000 مسلح من نفس المجموعة المدينة، في هجوم قتل فيه ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت الأفارقة وسبعة رجال عرب، وفقا لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

في اليوم التالي، انتشرت قوات الأمن في كرينيك، لكنها انسحبت بعد ذلك بوقت قصير في مواجهة هجوم آخر واسع النطاق على البلدة، وفي 24 أبريل، سيطر مهاجمون من الرزيقات على المدينة لساعات، وقتلوا خلالها العشرات، وأجبروا الآلاف على الفرار، وأحرقوا ونهبوا مئات المحلات والمنازل، بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

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بقلم رؤى ممدوح