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«العربية»: مجلس الدفاع بالسودان يقرر تعزيز الأمن في غرب دارفور

كتب:

رؤى ممدوح
01:12 ص | الثلاثاء 26 أبريل 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلن مجلس الأمن والدفاع بالسودان، الاثنين، أنّه قرر تعزيز الأمن في غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

اشتباكات في دارفور

وفي وقت سابق، قالت جماعة إغاثة، إن دارفور السودانية، شهدت تصاعدا في الصراع الدامي منذ أكتوبر من العام الماضي، بسبب نزاعات على الأراضي والماشية والحصول على المياه والرعي.

وأضافت المنظمة، أن العنف اندلع عندما هاجم رجال قبائل مسلحون قرى أقلية المساليت غير العربية، انتقاما لمقتل اثنين من رجال القبائل. 

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بقلم رؤى ممدوح