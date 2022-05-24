ابنة محسن علم الدين تطلب الدعاء لوالدها: يتحسن تدريجيا

ما زال المنتج محسن علم الدين متواجدا بأحد المستشفيات، إذ أنه أصُيب بمشكلة في الرئة، تؤثر بشكل كبير على التنفس.

ابنة المنتج محسن علم الدين تكشف تفاصيل حالته الصحية

قالت ياسمين ابنة المنتج محسن علم الدين لـ«الوطن»، «بالتأكيد والدي ما زال تعبان في المستشفى، وعنده مشكلة في الرئة، لكنه يتحسن بشكل تدريجي»، وطالبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل «محتاج دعاؤكم».

تطورات حالة المنتج محسن علم الدين

وكتبت ياسمين ابنة المنتج محسن علم الدين عبر خاصة الـ«واتس أب» الخاص بها، «أسفين لعدم الرد بابا تعبان جداً في المستشفى، ادعوله»

وكشفت الفنانة غادة إبراهيم تطورات حالة المنتج محسن على الدين الذي دخل إلى المستشفي منذ مايقرب من 25 يوماً، وخلال تواجد الفنانة غادة إبراهيم في صلاة جنازة الفنان سمير صبري كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تواجد المنتج محسن علم الدين في العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية كبيرة، وأنه لن يتمكن من توديع صديقه الفنان الكبير سمير صبري، حيث قالت: «بكلم محسن علم الدين امبارح صاحبة الأنتيم، بنته قالتلي في العناية المركزة تعبان، مش هيعرف يودعه ولا يشوفه».

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

يذكر أن المنتج محسن علم الدين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها يا عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون وغيرهم الكثير.

حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1966، وعضو بنقابة المهن السينمائية ، وعضو بغرفة صناعة السينما، وعمل كأستاذ إدارة الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة بالمعهد العالي للسينما من 1982 إلى 1990.

عمل مع المنتج الراحل رمسيس نجيب منذ سنة 1961 حتى 1978، عمل كمدير لإنتاج الشركة العربية للسينما (رمسيس نجيب وشركاه) من سنة 1961 حتى سنة 1969، وعمل كمدير معمل خورشيد للطبع والتحميض من سنة 1964 حتى سنة 1967.